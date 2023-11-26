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РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

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с-400,ппо
У листопаді Росія, ймовірно, перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.

Про це пише британська розвідка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

З виняткових пересувань російської транспортної авіації протягом листопада 2023 року розвідка припускає, що Росія могла перемістити стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінградської області, щоб замінити втрачені у війні з Україною.

Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

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"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії й з трьох боків межує з країнами-членами НАТО, РФ розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей Росії", – зазначає розвідка.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Просто московія впевнена на 100%, що тому анклаву нічого не загрожує з боку НАТО. А лемент стосовно бажання НАТО захопити територію московитів - то для внутрішнього споживання і підтримання градусу ненависті проти зовнішнього ворога. Тоді на внутрішнього ці андрофаги не будуть звертати увагу.
  • Sergiy Vitalyovich
    Це байки для наївних, бо паРаша воює виключно проти тих, кого вважає слабкими. Вони б і в Україну не полізли, якби знали, що отримають такий спротив. Зариватися проти НАТО з потужною та ******** армією США та чималим ядерним арсеналом вони не ризикнуть, бо знають, що це самогубство.
  • Georg Green
    А те, це означає, що кацапам "баньдєравци" страшніші за все НАТО.
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