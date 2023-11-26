РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

У листопаді Росія, ймовірно, перекинула стратегічні системи ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.

Про це пише британська розвідка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

З виняткових пересувань російської транспортної авіації протягом листопада 2023 року розвідка припускає, що Росія могла перемістити стратегічні системи протиповітряної оборони з Калінінградської області, щоб замінити втрачені у війні з Україною.

Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

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"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії й з трьох боків межує з країнами-членами НАТО, РФ розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей Росії", – зазначає розвідка.