Через негоду цілодобово працюватиме Штаб з ліквідації наслідків НС на дорогах
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Як зазначається, до Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.
"Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:
У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу - до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси).
Через посилення негоди рух на дорозі М-15 Одеса-Рені перекрито для всіх видів транспорту.
Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса.
Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітників. Проїзд всіма ділянками забезпечено.
Служби відновлення підготувалися до утримання доріг узимку. Підрядні організації мають для необхідних робіт не менше 7 519 одиниць техніки та можуть залучити ще 222 додаткові одиниці за потреби.
"Радимо водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг", - додають в Нацагентстві.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.