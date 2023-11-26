Через негоду цілодобово працюватиме Штаб з ліквідації наслідків НС на дорогах

Мокрий сніг та дощ, замети на дорогах і ожеледиця: в Україні погіршуються погодні умови. Щоб оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах, розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Як зазначається, до Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

"Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу - до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси).

Через посилення негоди рух на дорозі М-15 Одеса-Рені перекрито для всіх видів транспорту.

Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітників. Проїзд всіма ділянками забезпечено.

Служби відновлення підготувалися до утримання доріг узимку. Підрядні організації мають для необхідних робіт не менше 7 519 одиниць техніки та можуть залучити ще 222 додаткові одиниці за потреби.

"Радимо водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг", - додають в Нацагентстві.

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У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.