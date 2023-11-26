За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 20 по 26 листопада Сили оборони України знищили понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння та військової техніки.

Автор: Марина Макєєва