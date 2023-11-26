За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
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За тиждень з 20 по 26 листопада Сили оборони України знищили понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомив у своєму Telegram-канал заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Російські війська за тиждень втратили:
- 78 танків;
- 113 бойових броньованих машин;
- 130 артилерійських систем;
- 9 РСЗВ
- 9 установок ППО
- 168 одиниць автотехніки;
- 17 одиниць спецтехніки.