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За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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За тиждень з 20 по 26 листопада Сили оборони України знищили понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму Telegram-канал заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

  • 78 танків;
  • 113 бойових броньованих машин;
  • 130 артилерійських систем;
  • 9 РСЗВ
  • 9 установок ППО
  • 168 одиниць автотехніки;
  • 17 одиниць спецтехніки.

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За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

Автор: Марина Макєєва

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