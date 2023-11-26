Польські перевізники блокують 4 КПП, у чергах перебуває до 3,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 26 листопада польські перевізники блокують чотири КПП на кордоні з Україною. Пункт пропуску "Шегині" вони почнуть блокувати цілодобово з 27 листопада.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповів він, станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, на цих 4 напрямках - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині" - в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажних засобів.

"Найбільше - навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти КПП "Рава-Руська". При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокують рух з 23 листопада та до сьогодні в денний час з 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово", - розповів він.

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За словами Демченка, треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.

"Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований", - пояснив представник ДПСУ.