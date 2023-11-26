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Президент Латвії Рінкевичс: ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, краще надати їх Україні

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рінкевичс,едгарс
ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, якщо їх можна передати Україні, адже більшість покупців ЄС не мають активної війни на своїй території.

Про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив  в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.

За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами.

"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • Amber
    Дуже влучна і розумна ідея Президента Латвії Ринкевічса👍🏼👍🏼👍🏼🙂
  • 18c49ed2
    100%. Как и то, что мы должны не клянчить боеприпасы, а производить их сами.
  • Дід Василь
    Країни Балтії більш проукраїнські, аніж наша влада.
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