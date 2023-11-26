Президент Латвії Рінкевичс: ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, краще надати їх Україні
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ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, якщо їх можна передати Україні, адже більшість покупців ЄС не мають активної війни на своїй території.
Про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.
За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами.
"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.