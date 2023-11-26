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В окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад 1,5 тисячі людей, - голова МВА Орлов

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енергодар
У тимчасово окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад 1,5 тисячі людей. У місті таких місць десятки.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ. 

"Катівні є. Якщо брати публічні, де, всі, хто лишаються в місті, знають, де знаходяться люди, то їх дві. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Там вони розміщують публічні катівні, куди дозволяють приходити знайомими і родичам, заносити ліки. Якщо брати загальну чисельність, то їх близько десяти. Частина з них знаходиться на території промислової зони атомної та теплової станції, а частина – в місті", - зазначив Орлов.

За його словами, через ці катівні пройшли понад 1,5 тис. людей. Постійно там утримують близько 100 осіб.

Орлов додав, що на співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади.

За його даними, Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів. Зараз у місті проживають близько 10 тис. людей.

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Топ коментарі

  • Перемоги Нам Усім
    Бо касап від слова гімно..
  • ігор тарчук
    От чому рашисти узяли за пів години те місто, там було лише 10% справжніх українців😒
  • Людмила Полякова #573716
    Росіяни вміють шантажувати. Бази бувших військових, активістів і інших потенційних ворогів для себе вони теж мали одразу в своєму розпорядженні. Звичайно є негідники, але вище вказаних причин досить щоб і без місцевих колаборантів впоратися.
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