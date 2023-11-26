На сьогодні в Авдіївці залишаються 1336 мешканців, кількість охочих евакуюватися зменшилася, - голова МВА Барабаш

В Авдіївці на Донеччині зменшилася кількість місцевих жителів, які хочуть евакуюватися, сьогодні вдалося вивезти 4. Наразі в місті перебуває 1336 людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває евакуація. Трішки зменшилася кількість людей, які мають бажання виїжджати. Сьогодні, не дивлячись ні на що, нам вдалося вивезти з міста чотири людини. Станом на зараз в місті залишаються 1336 людей. На завтра трохи більше людей планується евакуювати. Будемо дивитися на безпекову ситуацію", - зазначив Барабаш.

За його словами, ворог ще більше обстрілює евакуаційну дорогу та застосовує FPV-дрони. Наразі є три групи волонтерів, які допомагають людям виїжджати з міста.

Барабаш додав, що в місто завозять продукти харчування, резервів яких наразі вистачає. Натомість чисту воду доставляють лише для об’єктів критичної інфраструктури та волонтерського пункту, а забезпечити нею містян поки немає можливості. Люди використовують воду зі свердловин, бо іншого варіанту немає.

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