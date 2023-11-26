Окупанти формують базу "неблагонадійних осіб" у Криму, - ЦНС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що "Центр Э" здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне їх завдання це виявлення "неблагонадійних осіб" та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію.
"У взаємодії з "Роскомнадзором" здійснюють блокування інформаційних ресурсів на яких публікується невигідна Кремлю інформація. Також співробітники даного центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури. Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.