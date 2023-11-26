Окупанти формують базу "неблагонадійних осіб" у Криму, - ЦНС

Росіяни розширюють штат співробітників "Центру з протидії екстремізму МВС по Республіці Крим" ("Центр Э"), який займається виявленням "неблагонадійних осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що "Центр Э" здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне їх завдання це виявлення "неблагонадійних осіб" та занесення їх у спеціалізовану базу "АІС екстремист". Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію.

"У взаємодії з "Роскомнадзором" здійснюють блокування інформаційних ресурсів на яких публікується невигідна Кремлю інформація. Також співробітники даного центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури. Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.

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