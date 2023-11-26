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Хамас передав Червоному Хресту третю групу заручників

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терорист,хамас
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у неділю ввечері Червоному Хресту передали звільнених заручників Хамас.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

До третьої групи звільнених заручників входять 17 осіб, серед яких є як ізраїльтяни, так й іноземні громадяни.

Як відомо, у п'ятницю 24 листопада о сьомій годині набуло чинності чотириденне перемир'я, укладене між Ізраїлем та угрупованням Хамас за посередництва Катару.

Пенітенціарна служба Ізраїлю повідомила, що отримала список із 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені в рамках угоди з Хамас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хамас випустив другу групу ізраїльських заручників у кількості 20 осіб

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Vik Tor #521724
    от питання для тих, хто дивится на декілька кроків наперед. навіщо було хамасу так жорстко самоубиватись об Ізраіль??? тут хтось обіцяв хамасу вступити в гру та не вступив? ну і звісно ж без пуйла не обійшлось.
  • Людмила Полякова #573716
    Всі ці західні борцуни і борцухи з капіталізмом/системою/єврейською змовою. Вони просто недолугі мрійники, що ніколи в очі не бачили тоталітаризму і не жили при ньому.
  • Яр Холодний
    Цікаво - а скільки ватажків "ХАМАС" уже "дриснули" по підземному тунелю в Єгипет? Не може буть, що вони такий не прокопали! Бо вони ж прекрасно розуміють, що після передачі заручників їх усіх ВИРІЖУТЬ ДО НОГИ!!! А "керавники" на подібне не згодяться! Тому залишать "м"ясо" вмирать, а самі чухнуть "до лясу"!
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