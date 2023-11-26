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На тракторному заводі в російському Челябінську виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

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У Росії на Челябінському тракторному заводі ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • govtva
    Суровые челябинские трактора в броне горят даже при сборке.
  • Людмила Полякова #573716
    Тракторний завод у срср означало танковий завод, що виробляє танки, бмп, БТР і подібну техніку.

    Тому щось там палає. І дуже сильно.

    Можливо танки і бмп, а можливо нові Шахеди/Герані.

    Дай бог вижити тим, хто наближає перемогу України в глибокому тилу у росіян через такі акції.
  • Олександр Томах
    То фсьо Дулін. Взарвался ат любві к Міхаличу
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