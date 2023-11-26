На тракторному заводі в російському Челябінську виникла масштабна пожежа. ВIДЕО
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У Росії на Челябінському тракторному заводі ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Суровые челябинские трактора в броне горят даже при сборке.
Тракторний завод у срср означало танковий завод, що виробляє танки, бмп, БТР і подібну техніку.
Тому щось там палає. І дуже сильно.
Можливо танки і бмп, а можливо нові Шахеди/Герані.
Дай бог вижити тим, хто наближає перемогу України в глибокому тилу у росіян через такі акції.
То фсьо Дулін. Взарвался ат любві к Міхаличу