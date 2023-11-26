Ввечері 26 листопада через негоду перекрито рух автівок трасою Одеса - Київ, - ОВА

Через негоду з 19:30 26 листопада на попередньо чотири години перекрито рух усіх транспортних засобів на автотрасі М05 Київ – Одеса на ділянках км 274-435 - км 466-700.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Одеська ОВА. У повідомленні зазначається: "У звʼязку з погіршенням погодних умов, з 19:30 діє заборона руху усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення

М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700.



Орієнтований час заборони руху 4 години. Інформація про зняття заборони та відповлення руху автотрапспорту буде надана додатково". Також в ОВА закликали водіїв перечекати негоду вдома.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду перекрито рух на автодорозі Одеса-Рені для всіх видів транспорту. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович