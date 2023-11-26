Через погодні умови Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною

Через погіршення погодніх умов молдовська сторона призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію в пунктах "Паланка-Маяки-Удобне" та "Староказаче-Тудора".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники отримали інформацію від молдовських колег, що у зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани Республіка Молдова завантажена траса.

Через це суміжною стороною прийнято рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Староказаче-Тудора".

У пресслужбі ДПСУ "Українській правді" уточнили, що терміни відновлення пропускних дій будуть залежати від погодніх умов та стану дорожніх шляхів. Про поновлення роботи пунктів пропуску має поінформувати молдовська сторона.

Також повідомляється, що через хурделицю та перемети на дорогах в пунктах пропуску "Рені" та "Виноградівка" протягом 2 годин не було жодного транспортного засобу.

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