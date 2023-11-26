Протягом доби ворог 14 разів обстріляв Сумщину
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Протягом 16 листопада російські війська здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Про це у Фейсбуці повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 142 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.
Ворог обстрілював Сумщину з мінометів, гранатомета, артилерії, а також скидав міни та ВОГ.