В Одеській і Миколаївській області через штормову погоду ввечері 26 листопада перекрито низку доріг, - Мінінфраструктури

В Одеській і Миколаївській областях перекрили ще кілька ділянок доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі в неділю 26 листопада заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Через сніг, погану видимість і сильний вітер на автодорозі М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 із 19:30 заборонено рух для всіх видів транспорту. Приблизно на 4 години", - написав він.

Так само Найєм поінформував, що з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

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Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт

T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 – смт

Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

"Про відновлення руху повідомимо", - додав Найєм.

Він також закликав усіх водіїв до обережності, не виїжджати з дому без крайньої необхідності, а перечекати несприятливі погодні умови.