Глава комітету розвідки Конгресу США Тернер сумнівається, що Конгрес зможе схвалити нову допомогу Україні до кінця року

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер заявив, що нову американську допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року. Причиною він називає політику Білого дому щодо південних кордонів.

Про це Тернер заявив в ефірі програми "Meet the Press", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - заявив Тернер.

Він вважає, що "Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану". За його словами, це може включати обмеження в'їзду шукачів притулку через мексиканський кордон.

Видання зазначає, що республіканці в Конгресі прагнуть пов'язати своє схвалення іноземної військової допомоги з більш жорсткою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.

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