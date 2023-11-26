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Під час атаки росіян дрон пошкодив у Києві Патріарший собор УГКЦ

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угкц,обстріл
Унаслідок останньої масованої атаки російських безпілотників по Києву було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департамент інформації УГКЦ.

Під час атаки один зі "шахедів" збили у Дніпровському районі, неподалік Патріаршого собору і резиденції Глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

"Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало", − розповів директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ Василь Букатюк.

Окрім храму, за його словами, постраждала і резиденція Глави Церкви − у Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджено фурнітуру трьох дверей.

Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. "В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри", − зазначає Блаженніший Святослав.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевне вам не відомо, що УГКЦ будують не лише храми, ате й притулки і їдальні для безхатченків і жертв домашнього насилля. І не лише у Києві, а й по всій Україні. А також реставрують власні храми, на які державп не виділяє кошти. Як вважаєте, проектами має займатися сам Св'ятослав?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Можливо саме туди цей дрон і летів. Кацапи вважають УГКУ і зокрема Блаженнійшого Св'ятослава одним із стовпів українства. Декілька св'ященників КГКУ зі східних єпархій вже роки знаходяться у полоні і міняти їх кацапи не збираються. Багато св'ященників є капеланами у ЗСУ. З парафій на фронт регулярно відправляється різноманітна допомога. Як і в прифронтові населені пункти. Зокрема і по лінії "Карітас".
  • Dust
    земля від Київської громади, а на будівництво?
    про пожертви чув?
    ні, тільки за доширак живеш ?
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