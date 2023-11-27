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У Києві для подолання негоди виведено 254 одиниці техніки, - Кличко

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снегопад
Спеціалізована техніка насамперед проводить обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах та спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив: "254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" зараз працюють на вулицях Києва.

Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.

На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.

Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва #561431
    Та вона чи то буха, чи то хвора. Пре весь вечір.
  • Евгений Magirus
    Тема, як тема. Але і тут приходять люди, які взагалі до Києва не мають ніякого відношення і починають накидати на вентилятор. Да нормально все
  • Яр Холодний
    Написали люди з Криму вчора - "штормяга" у них Кажуть, що за наслідками метеоспостережень - такого сотню років не було Хвилі - до 9 метрів Усю кримську "лінію Манергейма", яку кацапи будували ціле літо на узбережжі, зрівняло з пляжами Надіюся - циклон дістався і до Новоросійська Бухта з заходу відкрита - може, шторм попрацює замість наших "безпілотників"?
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