У Києві для подолання негоди виведено 254 одиниці техніки, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив: "254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" зараз працюють на вулицях Києва.
Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.
На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.
Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка".