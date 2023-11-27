У Києві для подолання негоди виведено 254 одиниці техніки, - Кличко

Спеціалізована техніка насамперед проводить обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах та спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив: "254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" зараз працюють на вулицях Києва.

Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт.

На очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.

Дорожники готувались до викликів негоди. Тому працюватимуть у посиленому режимі всю ніч, щоб забезпечити рух транспорту та пішоходів на ранок понеділка".

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