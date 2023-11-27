Під час пожежі у Львові загинув чоловік та дитина, - ДСНС

Чоловік та дитина загинули сьогодні під час пожежі у квартирі багатоповерхового будинку у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

У повідомленні зазначається: "Місто Львів. На пожежі загинув чоловік 1987 року народження та дитина 2017 року народження.

26 листопада о 14:57 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Петлюри. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця події з вікна квартири вибивався густий чорний дим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У місті Хмільник Вінницької області палає ринок, пожежу гасять 50 рятувальників, - ДСНС. ФОТО

Під час проведення розвідки задимленої квартири вогнеборці виявили двох загиблих чоловіка 1987 року народження та дитину 2017 року народження. Також, надзвичайники із задимлених помешкань за допомогою рятувальних пристроїв врятували 6 людей та ще 20 людей вивели на свіже повітря.

О 15:47 вогнеборці локалізували пожежу та о 15:48 ліквідували.

До ліквідації пожежі залучалось 25 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Японія передала підрозділам ДСНС спецавтомобілі та міношукачі, - Клименко. ФОТО