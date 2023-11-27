Фахівці МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС
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26 листопада експерти МАГАТЕ, які присутні на ЗАЕС, чули кілька ракет, котрі, імовірно, росіяни випустили поруч зі станцією. Побачити пуски не вдалося через погоду.
Про це у черговому звіті МАГАТЕ розповів генеральний директор організації Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Він зазначив, що експерти МАГАТЕ чули характерний звук, який вказував на те, що вдарили з реактивної системи залпового вогню.
"Ця подія вкотре наочно демонструє вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, котра продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни", - сказав Гроссі.
Окрім того, вдень ЗАЕС втратила зв'язок із основною лінією електропередач за межами майданчика, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.