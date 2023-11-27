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Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW

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Геолокаційні кадри за 26 листопада вказують, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Російські військові блогери переважно стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

26 листопада російські війська також продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна й підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська).

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У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та поблизу Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Nihilist Toxicus
    Зелені підараси,де наші пояси оборони по 3-5 ешелонів з бетоном та мінами??!!Мародери їбані!
  • Danger Zone
    Це ви про ті 600 км. оборонних споруд у три лінії що у 16 році побудувала вся країна при Пороху - окопи у повний ріст, бетонні доти, дзоти... так зеленский їх давно здав, ще у 19, своїм - просто перестать стрелять та нужно отвести войска. Отам десь під Авдіївкою та Мар'їнкою ще щось не здали тому так довго і тримають хлопці фронт. А нові лінії - та тіки он новий міністр оборони намагається зробити якусь комісію, яка буде вивчати доцільність будівництва обороних споруд на фронтах. А так - оті окопи по пояс і, що риють у ручну наші війскові, є наші останні лінії оборони.
  • Ivan Ivanov #437477
    марафон брехні самий перший розпосюдив цю інформацію!
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