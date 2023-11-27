Окупанти минулої доби завдали одного ракетного та 32 авіаційні удари по території України

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 26 листопада 2023 року.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Спірне, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Сєверне, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

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