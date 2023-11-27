У РФ нестача кваліфікованої робочої сили, мігрантів відправляють на війну, - ISW
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Росія надалі стикається з дефіцитом робочої сили, а Кремль позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні.
Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін 25 листопада заявив, що багато росіян, які покинули Росію через повномасштабне вторгнення в Україну, повертаються до Росії, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном.
Володін попередив, що Росія не "чекає їх з розпростертими обіймами", і заявив, що вони "зрадили Росію, родичів і друзів".
Один відомий російський блогер погодився із заявами Володіна, але зазначив, що Росія продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, і охарактеризував кількість росіян, які повертаються, як "катастрофічно малу".
Пропагандист додав, що нестача робочої сили збільшила кількість мігрантів, які шукають роботу в Росії, і критикував російську владу за їх "політику відкритих дверей" щодо міграції.
"Схоже, що російський уряд намагається поєднати неузгоджені та конкуруючі цілі, віддаючи пріоритет мобілізації, щоб відправити робочу силу на передову, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії", - підкреслили в ISW.
Крім того, російські правоохоронні органи також примушують мігрантів як з російським громадянством, так і без громадянства до російської військової служби, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати робочу силу в РФ.
"Непослідовна та суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємосуперечливих цілей: зменшити негативні наслідки для внутрішньої російської робочої сили, одночасно позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії та заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли. Однак погана реалізація цієї політики не створила жодних явних чи неминучих загроз російській економіці, чи військовим зусиллям на цей момент", - підкреслили в ISW.