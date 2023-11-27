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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 325 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 325580 (+750) осіб,

танків - 5520 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10282 (+3) од,

артилерійських систем - 7875 (+1) од,

РСЗВ - 907 (+0) од,

засоби ППО - 597 (+0) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5905 (+4),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10299 (+11) од,

спеціальна техніка - 1113 (+0)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Vitaliy Kasenkov
    Третій день двадцять другого місяця триденної війни - мінус 325,6 тисяч ординців; 36,6 тисяч одиниць наземної військової техніки; 8,1 тисяча літаючого і 23 одиниці плаваючого лайна.
  • Qq Qqq #455433
    Минув 3564 день москальсько-української війни.
    21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
    Арта 1, броня 9, логістика 11.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
  • частный сектор
    кожен день росте фан зона у товариша кабздона (слова народні музика теж )
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