Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 325 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 325580 (+750) осіб,
танків - 5520 (+7) од,
бойових броньованих машин - 10282 (+3) од,
артилерійських систем - 7875 (+1) од,
РСЗВ - 907 (+0) од,
засоби ППО - 597 (+0) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5905 (+4),
крилаті ракети - 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10299 (+11) од,
спеціальна техніка - 1113 (+0)