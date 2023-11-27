Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 325 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 325580 (+750) осіб, танків - 5520 (+7) од, бойових броньованих машин - 10282 (+3) од, артилерійських систем - 7875 (+1) од, РСЗВ - 907 (+0) од, засоби ППО - 597 (+0) од, літаків - 323 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5905 (+4), крилаті ракети - 1565 (+0), кораблі /катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10299 (+11) од, спеціальна техніка - 1113 (+0) Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва