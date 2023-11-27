26 листопада окупована ЗАЕС перебувала на межі чергового блекауту, - "Енергоатом"

У неділю, 26 листопада, внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ", - зазначили в "Енергоатомі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фахівці МАГАТЕ чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС