Ворог продовжує наземні атаки та активно задіює авіацію. Втрати окупантів за добу на Таврійському напрямку - понад 500 осіб, - Тарнавський

Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків - на Донеччині.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, ворог активно задіював авіацію. "Загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 17 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 649 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - інформує Тарнавський. Також читайте: На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 500 окупантів, троє здалися в полон, - Тарнавський Він також зазначив, що загальні втрати ворога склали 514 осіб. Ще 1 окупант здався в полон. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Автор: Ірина Дашківська