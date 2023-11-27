Армія РФ відновила штурмові дії на Сватівському напрямку, - ОВА

Окупанти після кількох днів перерви відновили штурмові дії на Сватівському напрямку у Луганській області. Ворожа артилерія не стихала - снаряди вдарили по Невському та Білогорівці.

Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами начальника ОВА Артема Лисогора, українські захисники відбили наступи ворога у Серебрянському лісництві та на Новоселівське.

"Декілька останніх днів цей напрямок на Сватівщині ворог не турбував, але вчора відновив штурми. На території Луганщини росіяни не застосовували авіацію – всі їхні удари прийшлися по сусідніх областях. Втім, ворожа артилерія не стихала – снаряди вдарили по Невському та Білогорівці" - зазначив очільник ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сватівському напрямку українські бійці знищили пункт дислокації окупантів і їхню зброю. ВІДЕО

Крім того, у тимчасово окупованому Новопскові розпочали підготовку до псевдовиборів. У ОВА зазначили, аби підвищити рейтинг переможцю, загарбники намагаються збільшити відсоток населення, яке отримало паспорти РФ, ходять будинками, за адресами перевіряючи документи у мешканців.

"Звісно, можна ризикнути і не відкрити, але в цьому випадку хата може опинитися у списках на заселення росіян. Або на мародерство", - зауважили в ОВА.

У Лисичанську та Сєвєродонецьку попри заяви окупантів про нібито повернення містян, кількість зламаних квартир та будинків збільшується.

Читайте також: Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW

"Є ті, що постраждали від мародерства по декілька разів. Нові замки у вхідні двері майже ніхто не вставляє, бо люди не вертаються", - додали в обладміністрації.