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Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну, - Порошенко

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Петро Порошенко закликає українців задля перемоги тримати єдність довкола Збройних Сил.

Про це він зазначив  у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

 "Єдиний шанс для українців вижити й перемогти у війні з росією - це зробити висновки з власної історії. І тримати єдність нації. Довкола ЗСУ. Атаки на ЗСУ - це атаки на Україну", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • zakvova
    немає спокою зеленому паяцу - чотири роки Порошенка боявся, тепер від Залужного поносить по ногам. Що ж ви, виродки, робите з найвеличнішим лідором?
  • Алекс Мышкевич
    + 💯!

    замість Головнокомандувача Генерал Залужний стане Верховним Головнокомандувачем
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