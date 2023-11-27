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Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів. ФОТОрепортаж

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Через негоду та снігопади, що вирують в Україні, найгірша ситуація наразі спостерігається в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України

"На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти. В Одеській області найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники", - розповіли в ДСНС.

Як повідомили в Одеській міській раді, в Одесі внаслідок сильного вітру на одній із районних котелень великої потужності впала труба заввишки понад 100 метрів.

"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", - зазначив міський голова Геннадій Труханов.

У Полтавській області через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів. Енергетики виконують аварійні роботи. Задіяно 20 бригад та стільки ж одиниць техніки. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На 10 ділянках доріг Миколаївщини перекрито рух автотранспорту. Перемети сягають 2 метрів.  Протягом доби зі сніжного полону витягли майже сотню автомобілів та врятували 283 особи, з них 35 дітей, - зазначили ГУ ДСНС Миколаївської області.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

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Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 01
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 02
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 03
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 04
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 05
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 06
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 07
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 08
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 09

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • albano miner
    маючи смартфони з інтернетами і тупо попереджені навіть на гівномарафоні (як раз для дебілів) про погодні перапективи, вумний нАріт не припиняє, експериментувати, приколюватися аби поржати, а потім вимагає допомоги
    чи то може усі поспішали на передок а чи везли термінову допомогу ЗСУ?
  • Germes #584709
    Мало того що війна так ще й погода додає проблем.
  • Hanka Panyanka
    я пам'ятаю колись таке вже було. ще до війни. дороги перекривали. просили нікого не їхати... а водії влаштовували скандали. кидались на поліціянтів...
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