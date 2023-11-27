У Литві перевірять 761 іноземця, які отримали громадянство країни як виняток упродовж останніх 30 років

На вимогу Міністерства внутрішніх справ Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) перевірить 761 особу, які отримали громадянство країни як виняток за останні 30 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Перевірку проведуть у зв'язку з появою інформації про те, що деякі особи, які отримали литовське громадянство як виняток, можуть порушувати складену присягу.

"ДДБ отримав від МВС інформацію про 761 особу з проханням оцінити на підставі закону, чи не становлять вони загрози інтересам національної безпеки. У порядку, передбаченому законом, висновки ДДБ будуть передані в Департамент міграції", - йдеться в коментарі спецслужби Литви.

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У литовському МВС раніше заявили, що осіб, занесених до цього списку, перевірять за критеріями "загроза національній безпеці" та "підтримка дій держави-агресора".

Після отримання висновку спецслужб подальші рішення ухвалюватиме Департамент міграції Литви.