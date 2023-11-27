Росія активізувала своїх шпигунів в Україні, - Данілов

Росія намагається скористатися так званою "напругою" між президентом Володимиром Зеленський та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.

За його словами, мета російських агентів - "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення".

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні". Зокрема, РФ активізувала мережу шпигунів в Службі безпеки України.

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