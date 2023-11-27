Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що діяльність КДБ Білорусі зараз інтенсивна, ніж будь-коли.

Про це пише видання BNS, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо активізацію діяльності білоруського КДБ, яка фактично досягає історичних висот, вона ніколи не була такою інтенсивною", – зазначив Яунішкіс.

Він також зазначив, у Литві велика білоруська діаспора, до діяльності деяких її представників у спецслужб виникають питання. У Литві також спостерігається посилення російської пропаганди.

"Я думаю, що Росія зменшила цю діяльність, можливо, коли почала війну в Україні, тому що сподівалася на дуже легку перемогу, однак застрягла там. Але зараз ми відчуваємо певну інтенсифікацію", – сказав він.

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За словами глави Департаменту державної безпеки Литви, у нього немає відомостей про те, що служби недружніх країн намагаються завербувати державних посадовців або політиків. Але якщо такі спроби будуть, литовські спецслужби виявлятимуть і запобігатимуть загрозам.