Спецслужби Литви заявляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі
Про це пише видання BNS, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо активізацію діяльності білоруського КДБ, яка фактично досягає історичних висот, вона ніколи не була такою інтенсивною", – зазначив Яунішкіс.
Він також зазначив, у Литві велика білоруська діаспора, до діяльності деяких її представників у спецслужб виникають питання. У Литві також спостерігається посилення російської пропаганди.
"Я думаю, що Росія зменшила цю діяльність, можливо, коли почала війну в Україні, тому що сподівалася на дуже легку перемогу, однак застрягла там. Але зараз ми відчуваємо певну інтенсифікацію", – сказав він.
За словами глави Департаменту державної безпеки Литви, у нього немає відомостей про те, що служби недружніх країн намагаються завербувати державних посадовців або політиків. Але якщо такі спроби будуть, литовські спецслужби виявлятимуть і запобігатимуть загрозам.