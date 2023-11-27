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ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході, - Боррель

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Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель припускає, що Євросоюзу буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході. Реакція деяких країн Латинської Америки на ситуацію в Газі загрожує підтримці України.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню La Vanguardia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - зазначив дипломат ЄС.

За його словами, такі країни, як, наприклад, Чилі, які дуже допомогли із засудженням Росії, кажуть, що вони не розуміють позиції ЄС щодо Гази.

"Вони не думають, що ми послідовні. Це різні конфлікти, але світова громадська думка порівнює нашу позицію з обома", - зауважив Боррель.

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Дипломат зазначив, що позиція ЄС була ослаблена ставленням до ситуації в Газі.

"Глава однієї з арабських країн сказав це дуже різко, мовляв, здається, ми не однаково цінуємо життя одних і інших", - додав Боррель.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - зазначив дипломат ЄС. реакція ЛатинськоїАмерики яке має відношення до фінансів ЄС і до допомоги ЄС??Розкручується механізм ,як оправдати своє небажання допомагати Україні і припинити таку допомогу...
  • Алекс Скела
    ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході

    Які тяжкі ваші труди, яка важка ваша доленька, сердеги...
  • Светлана Круп
    Те, що ви - імпотенти, вже й так зрозуміло. Можете не повторюватися. Просто волосся дибки стає, коли бачиш, як ординська диктатура з легкістю ломає хвалену демократію. Вівці, а не політики.
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