Негода в Україні: знеструмлені 2019 населених пунктів у 16 областях

Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Також через негоду фіксуються знеструмлення у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

В Одеській області на ранок 27 листопада без світла залишаються 349 населених пунктів. Також в регіоні залишаються відключеними чотири лінії оператора системи передачі НЕК "Укренерго" 330 кВ. У Миколаївській області знеструмлені 266 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

На Київщині знеструмлено понад 40 тисяч споживачів - понад 220 населених пунктів. У Києві - ситуація контрольована.

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