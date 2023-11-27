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Перед обговоренням 12 пакету санкцій проти РФ ЄС має проаналізувати наслідки попередніх, - глава МЗС Угорщини Сійярто

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сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС має проаналізувати наслідки попередніх пакетів санкцій проти РФ, а вже потім обговорювати 12-й пакет обмежень.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки співпраця Схід-Захід, яка давно була надійною основою для зростання Європи, розрізається на шматки, ми вже обговорюємо дванадцятий пакет санкцій без жодного чесного аналізу наслідків попередніх одинадцяти", - зазначив він.

Сійярто заявив, що останніми роками європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня" через "провальні рішення в Брюсселі".

Очільник угорського МЗС додав, що "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Makc Polygraph
    В Угорщині взагалі є громадянське суспіьство? Цих покидьків хоч гівном хтось взмозі там закидати? Чи там вже диктатура накшталт кацапської?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    рашистська агентура мадярських "всеріятів" дає вказвку ЄС,ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ ?Не виключено,що в скорім часі польсько- мадярський дует ,за гроші куйла, заспіває на могилі ЄС "ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ"
  • Makc Polygraph
    Перед розгляданням нових санкцій, ЄС має повісити Сіярто та Орбана на бєрьозє
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