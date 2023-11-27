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У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, ворог гатить цілодобово, - голова МВА Барабаш

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авдіївка
У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, погодні умови додали клопоту. Рашисти цілодобово обстрілюють позиції українських військ.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови додали клопоту. Поривчатий вітер. Температура не дуже низька – -1, -2, але при такому потужному вітрі - дуже складно", - зазначив він.

Барабаш зауважив, що кожного дня у місті обстріли, ситуація без змін.

"Вночі більш-менш спокійно, іноді відбуваються масовані обстріли, але здебільшого їх немає, а у світовий день дуже багато працює ствольна артилерія, реактивна артилерія" - розповів він.

Барабаш наголосив, що на позиціях українських захисників тиші немає ні вдень, ні вночі - ворог гатить цілодобово.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Бажано гатити і по ворогам- цілодобово!
    Чекаємо на приїзд туди єрмака, як до США! Бо до Польщі, воно невїздне!
    А Зеля, нетямущий СРАТЬєх !! ********* мозги його, напрацюють, хватило тільки на безумну
  • Дмитро Муженко #535827
    Вона вже давним-давно під ДНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB#2020 Бої за район шахти «Бутівка»
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