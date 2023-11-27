У східних регіонах України необхідно відремонтувати та побудувати 3500 укриттів у закладах освіти, - МОН

За результатами аналізу забезпеченості закладів освіти укриттями Міністерство освіти і науки з’ясувало, що на сході України необхідно відремонтувати та збудувати 3500 захисних споруд. Для облаштування в закладах освіти укриттів загалом потрібно 153 мільярди гривень.

Про це під час форуму "Сьогодні заради майбутнього: освіта у воєнний та післявоєнний час", проведеного за підтримки USAID та Програми U-LEAD, заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми раніше проаналізували, як у цілому по території України наші заклади освіти забезпечені укриттями, спробували зробити таку диференціацію, виходячи з їх наближення до зони бойових дій або до кордону з РФ.

І на західній Україні їх всього-на-всього 700, які треба відремонтувати і збудувати. При цьому на сході 3500 (укриттів, щодо яких потрібні ці роботи - ред.), що насправді є неймовірним викликом", - зазначив він.

За словами Сташківа, для облаштування в українських закладах освіти укриттів загалом потрібно 153 мільярди гривень. Він додав, що це неймовірно велика сума. На наступний рік передбачено 2,5 мільярди гривень на ремонт і будівництво укриттів.

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"Це дуже мало і тому ми зараз працюємо з міжнародними донорами і партнерами (щодо цього питання - ред.)", - зауважив заступник глави МОН.

Сташків зазначив, що будувати укриття в освітніх закладах - це фактично будувати підземні школи. За його словами, наразі Мінінфраструктури розробляє типові проєкти укриттів, які будуть передбачати можливість навчання в них.

"Зрозуміло, що це насправді складно організувати, бо в укриттях потрібно і вентиляцію, і правильно організувати саме якісний освітній процес. Але такі типові проєкти будуть зроблені, і на жаль, у нас будуть території, де нам потрібно буде їх будувати", - додав він.

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