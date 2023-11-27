МЗС Китаю про плани будівництва з РФ підводного тунелю до Криму: "Повідомлення позбавлене підстав"

Міністерство закордонних справ Китаю вважає повідомлення ЗМІ, зокрема статті The Washington Post, про домовленості Китаю та Росії побудувати підводний тунель до Криму безпідставними й не коментує їх.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - наголосив Ван.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на перехоплені електронні листи, надані неназваними українськими офіційними особами, повідомило, що російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, наприкінці жовтня таємно почали обговорювати будівництво підводного тунелю, що з’єднає територію Росії з окупованим Кримом. Таким чином росіяни хочуть бути захищеними від українських атак.

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Видання стверджувало, що перевірило автентичність повідомлень, посилаючись на реєстраційні документи компаній, які свідчать про те, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, був нещодавно створений в Криму.

Електронні листи також засвідчили намагання Китаю зберегти секретність і готовність брати участь у проєкті лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності".