"Скіфське золото" повернулося до України з Нідерландів, - Мінкульт
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури.
"Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України. Саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму", - йдеться у повідомленні.
Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.
Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук зазначив: "Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити.
Водночас, оскільки колекція набула міжнародного політичного резонансу, її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. Це, своєю чергою, покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну. Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України".