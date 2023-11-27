Україні життєво необхідно нарощувати виробництво ударних й розвідувальних БпЛА, - Ігнат
Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це життєва необхідність (нарощувати виробництво дронів – ред.), це те, що нам зараз потрібно якомога більше - сотнями, тисячами у відповідь на те, що роблять вороги. Ви бачите, що вони нарощують саме цей тип боєприпасів. Навіть вигадувати нічого не потрібно, потрібно теж це робити. Ми маємо кооперації з багатьма країнами заходу, спільне виробництво вже налагоджено по окремих типах боєприпасів. То чому нам не нарощувати його в рази? Це можна робити як на території нашої держави, так і на територіях держав-партнерів, робити ударні БпЛА – це більш дешевий спосіб для того, щоб турбувати Росію українською зброєю, підкреслюю, бо захід дуже переживає за якусь ескалацію, щоб ми не застосовували західну зрою проти них на території Росії. Таким чином, нам треба нарощувати усі БпЛА без виключення, FPV дрони сьогодні фактично ніша волонтерська. Ми бачимо скільки волонтери їх постачають", - повідомив Ігнат, додавши, що Україні потрібні й розвідувальні БПЛА, які також збиваються ворогом.