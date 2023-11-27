Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців, кількість жертв встановлюється, - мер Федоров

Під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селища Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами", - зазначив він.

За даними Федорова, опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива".

"Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється", - додав мер.

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