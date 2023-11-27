Польські перевізнии погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Перевізники Польщі пригрозили блокуванням всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Наразі на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде в правильному напрямку", - заявив представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

За даними польських ЗМІ, на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин.

Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

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