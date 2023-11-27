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Польські перевізнии погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

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кордон
Перевізники Польщі пригрозили блокуванням всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Наразі на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде в правильному напрямку", - заявив представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

За даними польських ЗМІ, на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин.

Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Maximilian #584862
    Проплачені уйобки це одне, а от польська влада чому не реагує на цей кримінальний злочин?
    Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
  • Прощай немытая раССея
    Куди поділися всі " генії дипломатії", які так хвалилися відносинами з Польщою, обнімали її керівництво та позували перед фотографами?...Де Кулеба з "потужними" сексологинінями, коли з'явилася така дупа на кордоні ?...
  • Andrii seglianik #409865
    Польська влади причетна до цього трешу.. вони повністю бездіють. Акціяя незаконн. Біля сотні людей на всі пункти за 400 злотих на добу знищує стосунки між державам і економіку України. Просто покидькі!
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