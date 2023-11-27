На окупованих територіях готують нові списки українських дітей для депортації в РФ, - Центр національного спротиву

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства з метою їх подальшої депортації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що контролює списки та подальшу депортацію українських дітей уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова.

"Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території РФ. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", - додали в ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катар веде перемовини з РФ щодо повернення викрадених українських дітей, - прем’єр аль Тані