Україна стане членом НАТО, необхідно проводити реформи, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості проведення реформ Україною на шляху до членства в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі (Україна - НАТО) ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі.