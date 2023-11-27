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Україна стане членом НАТО, необхідно проводити реформи, - Столтенберг

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столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості проведення реформ Україною на шляху до членства в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі (Україна - НАТО) ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі Ради Україна – НАТО в Брюсселі.

Читайте: Блінкен обговорить ситуацію в Україні з главами МЗС країн НАТО

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Анатолий К #427424
    Мародери ніколи не проведуть реформи, вся надія тільки на наступну владу. Впевнений, що такої кількості "какая разница" більше не буде.
  • Володимир Щербина
    Їм ненадоїло раз за разом нести цей бред.
  • Mart
    Треба девитися правді у вічі, реформи депутатам, владі не потрібні,
    якби хотіли, то вже давно б провели! Вже пройшло багато часу, а про реформи лише ляпають язиками
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