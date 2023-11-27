Новини

Україна перемагає як суверенна європейська держава, - Столтенберг

3 37047
столтенберг
Україна у війні з російською агресією перемагає як суверенна європейська держава. НАТО й союзники надалі надаватимуть свою підтримку Києву.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, у боротьбі з агресією РФ Україні вдалося звільнити 50% території, захопленої окупантами. Країна продовжує перемагати як суверенна європейська держава.

Він наголосив, що Україна хоробро б’ється за власну свободу, і союзники по НАТО й надалі надаватимуть їй необхідну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вашингтонському саміті НАТО розгляне підтримку України та стан відносин з нею, - Столтенберг

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Светлана Круп
    Скоріше, для них "перемога" те, що ми заткнули кацапню в Україні, і на славетне НАТО вона вже не полізе. Але ці пафосні фрази про "перемогу" звучать від НАТО, як якесь цинічне знущання. Просто троллінг 90-го рівня.
  • Светлана Круп
    Що воно несе? Де ми, в біса, перемагаємо? Стоїмо під Кримом вже? Звільнили лугандон? ***** б'ється в істериці і готовий до капітуляції? Вони там якісь *******, в цій Європі, їй богу!
  • Алексей Ч. #540455
    Поомощь очень необходима, тут не поспоришь, но совать уже год один и тот же лозунг про то что побеждаем... как то уже совсем удручающе выглядит. лучше действуйте и реально помогайте, а не рассказывайте годами про 50%.. держа в подвисшем состоянии
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини