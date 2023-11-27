Україна перемагає як суверенна європейська держава, - Столтенберг
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Україна у війні з російською агресією перемагає як суверенна європейська держава. НАТО й союзники надалі надаватимуть свою підтримку Києву.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, у боротьбі з агресією РФ Україні вдалося звільнити 50% території, захопленої окупантами. Країна продовжує перемагати як суверенна європейська держава.
Він наголосив, що Україна хоробро б’ється за власну свободу, і союзники по НАТО й надалі надаватимуть їй необхідну підтримку.