З початку обов’язкової евакуації з Донеччини у безпечні регіони виїхали понад 97 тисяч громадян, - Мінреінтеграції

З Донецької області продовжується евакуація цивільного населення до безпечних регіонів.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Вже понад рік проводиться обов’язкова евакуація населення Донецької області. Таким чином з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 97 тисяч громадян. Серед них - понад 12,5 тисячі дітей і понад 4,5 тисячі маломобільних", - йдеться в повідомленні.

Наразі обов’язкова евакуація із Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів по парних числах. Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисячі гривень - для дорослих. На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безоплатних прихистках. Їм надають гуманітарну, правову і психологічну допомогу.

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