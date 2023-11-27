З початку обов’язкової евакуації з Донеччини у безпечні регіони виїхали понад 97 тисяч громадян, - Мінреінтеграції
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Вже понад рік проводиться обов’язкова евакуація населення Донецької області. Таким чином з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 97 тисяч громадян. Серед них - понад 12,5 тисячі дітей і понад 4,5 тисячі маломобільних", - йдеться в повідомленні.
Наразі обов’язкова евакуація із Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів по парних числах. Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисячі гривень - для дорослих. На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безоплатних прихистках. Їм надають гуманітарну, правову і психологічну допомогу.