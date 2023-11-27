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Столтенберг: Тільки від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними

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столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що тільки Україна має вирішувати, коли і як проводити мирні переговори з Росією щодо закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Столтенберг зазначив, що Україна зможе вести переговори з РФ про будь-який мир, про який вона захоче домовитися, коли і якщо прийде час для мирних переговорів.

"Саме від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними. Наш обов'язок - підтримати Україну і дати їй змогу звільнити якомога більше території й забезпечити найкращі умови для переговорів, якщо вони взагалі розпочнуться", - наголосив генсек НАТО.

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За словами Столтенберга, "війни за своєю природою непередбачувані".

"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін планує мир, насправді він планує продовження війни. Чим більше військової підтримки ми надамо Україні, тим сильнішою буде її позиція на полі бою і тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів", - додав він.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • CryptoShorts
    ну, дійсно: імпотенти вже перевернули небо й землю тричі, дали нам зброї стільки, аж не знаємо що з нею робити, а тепер "Україна сама вирішує" Хіба не молодці??
  • Василь Воробець
    Спершу потрібно розбити мордор,а для цього потрібна справжня допомога,а не те що зараз.От тоді і вирішувати будемо.А так....
  • Галина Боброва #582785
    Просто ЗВІЛЬНЕННЯ ?
    Я не согласна
    Баканов- просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
    Резников - просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
    А Червинский сидит?
    Это как называется?
    Это называется просто - ВРАГИ УКРАИНСКОГО НАРОДА в украинской власти
    Пора с этим заканчивать
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