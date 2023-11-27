Через негоду в Одесі замерзли на смерть 3 особи, - ЗМІ
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Тіла трьох осіб виявили в Одесі без слідів насильницької смерті.
Про це повідомило видання "Думская" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
"Три трупи, імовірно бездомних, знайшли в Одесі напередодні. Усі вони без слідів насильницької смерті", - пише видання.
У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва - тіло жінки і на Привокзальній площі - чоловіка.