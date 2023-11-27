Депутата рівненської облради Суховича, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту, - ДБР
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.
Нагадаємо, що ДБР викрило депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", на незадекларованих статках на мільйони доларів.
Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.
Державне підприємство "Ліси України" у дописі в телеграмі зауважило, що інформація щодо незаконної діяльності Суховича була зібрана за сприяння Департаменту безпеки ДП "Ліси України".