Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони розглядатиме звільнення "слуги народу" Безуглої з посади голови підкомітету. ДОКУМЕНТ

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення народної депутатки "Слуги народу" Мар’яни Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Про це у Facebook повідомила нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів в соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", - зазначила парламентарка.

Фріз наголосила на неприпустимості дискредитації військових під час війни з боку політиків.

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"Наголошую, що політики мають припинити дискредитацію військових. Питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям", - додала нардепка.

Також Фріз зазначила, що ініціативи щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки і оборони блокуються.

"Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність вже двох постанов від представника Президента в парламенті, члена нашого Комітету Федора Веніславського та співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення", - підсумувала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

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