З України досі постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів. Серед клієнтів - міноборони РФ та "Ростех", - розслідувачі

Вторгнення РФ та антиросійські санкції не зупинили імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Авіа ФЕД сервіс" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів (7,3 млн дол), причому більша частина, на 370 млн рублів (4,1 млн дол), надійшла із України. Про це стверджують у своєму дослідженні розслідуванні з російського проєкту "Важные истории" та OCCRP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У розслідуванні йдеться, що з лютого 2022 року до липня 2023 року "Авіа ФЕД сервіс", згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 мільйонів рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 київського заводу "Радар" на понад 67 мільйонів, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем" та інших українських підприємств приблизно на 170 мільйонів рублів.

Крім українських деталей, "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала запчастини з Франції, США та Великобританії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами "Авіа ФЕД сервіс", згідно з даними держзакупівель, є Міноборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Россия".

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У 2014 році Харківський машинобудівний завод "ФЕД" припинив постачання продукції своєму російському представництву, а в 2018 році "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції. Але це, як зазначають журналісти-розслідувачі, не зупинило імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

Засновники "Авіа ФЕД сервіс" зареєстрували в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker. Ця фірма спеціалізується на постачання деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32. Керівником цієї компанії, як з’ясували розслідувачі, є уродженець Чернігова Андрій Курта. А власником - ще один уродженець України Олексій Пальчик.

Linker отримував українську продукцію, зокрема, від компанії "Мотор Січ", директора якої В’ячеслава Богуслаєва в жовтні 2022 року затримали за підозрою в держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації". Розслідувачі також встановили, що на сайті спорідненої Linker компанії Amis вказано, що компанія - офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ та "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

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Останнє постачання Linker на адресу "Авіа ФЕД сервіс" було здійснене у січні 2023 року, йдеться у розслідуванні. Після цього поставки комплектуючих для російської авіації "Авіа ФЕД сервіс" проводились через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року.

У коментарі для розслідувачів директор "Авіа ФЕД Сервіс" Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яку його фірма передала своїм клієнтам у 2022-2023 роках, була придбана раніше, у 2020-2021 роках, і просто "лежала за кордоном". Власник Linker Олексій Пальчик заявив, що його компанія "з України до Росії ніколи нічого не постачала і не постачає". Представник компанії "Бакайторг1" із Киргизстану на зв’язок із розслідувачами не вийшов.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та Євросоюз заборонили постачання до Росії літаків та запчастин, а також їх технічне обслуговування і страхування. Втім журналісти неодноразово заявляли, що Москва обходить західні санкції і має партнерів, які їй у цьому допомагають.